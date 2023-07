Vorig jaar bood Club Brugge nog 10 miljoen euro voor Hojlund, nu legt Manchester United 84 miljoen euro (!) op tafel voor Deense spits

Manchester United is volgens de Britse openbare omroep BBC tot een akkoord gekomen met het Italiaanse Atalanta over de Deense international Rasmus Hojlund van 72 miljoen pond, zo’n 84 miljoen euro. Opmerkelijk, want vorig jaar deed Club Brugge nog een bod van 10 miljoen euro bij Sturm Graz voor de aanvaller, maar hij trok voor 17,2 miljoen euro naar Atalanta. En Club Brugge? Dat haalde als alternatief… Roman Yaremchuk. United moet wel nog een persoonlijk akkoord vinden met de 20-jarige spits, het alternatief voor Harry Kane, maar volgens de BBC wordt dat geen probleem.

De basistransfersom zal 64 miljoen pond bedragen (zo’n 75 miljoen euro), plus 8 miljoen euro (zo’n 9 miljoen euro) bonussen. United moet enkel Holjund zelf nog zien te verleiden om voor vijf jaar te tekenen.

Hojlund, die pas in augustus 2022 naar Atalanta kwam, wordt de derde zomeraanwinst voor United-manager Erik ten Hag, na Mason Mount, die voor zo’n 64 miljoen euro overkwam van Chelsea, en Inter Milan-doelman Andre Onana, die zo’n 55 miljoen euro kostte. Voor drie zomeraanwinsten zal United dus samen 203 miljoen euro op tafel leggen.

United had aanvankelijk zijn zitten gezet op Tottenham-aanvaller Harry Kane, maar een deal voor hem bleek te duur en te moeilijk.

PSG was naar verluidt ook geïnteresseerd in Hojlund als mogelijke vervanger van Kylian Mbappé.

De Deen begon zijn profcarrière bij Kopenhagen en maakte in 2020 op 17-jarige leeftijd zijn competitiedebuut alvorens twee jaar later tijdens de winter te vertrekken naar het Oostenrijkse Sturm Graz.

Na amper zes maanden met 9 goals in 17 wedstrijden bij Graz haalde Atalanta de aanvaller binnen voor 17,2 miljoen euro, bijna 9 keer meer dan Sturm Graz een half jaar eerder voor hem had betaald. Club Brugge had aanvankelijk ook zijn zinnen gezet op Hojlund en deed een bod van 10 miljoen euro, maar haakte af toen de concurrentie van Atalanta de prijs opdreef. Club ging voor Roman Yaremchuk als alternatief. Nu Atalanta de kassa ziet rinkelen, zullen ze daar misschien wel nog eens aan terugdenken in Brugge.

© Action Images via Reuters

In 2022 debuteerde Hojlund ook als international en scoorde meteen zes goals in zes EK-kwalificatiematchen.