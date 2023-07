Shake it off: Taylor Swift-fans veroorzaken ‘mini-aardbeving’ tijdens optreden

In de Amerikaanse stad Seattle hebben twee kleine aardbevingen plaatsgevonden. Op zich niet bijzonder, maar de oorzaak is dat wel: de trillingen waren afkomstig van een Taylor Swift-concert.

En of er op een Taylor Swift-concert hard ‘geshaket’ wordt. Het hevige gedans, gespring en geschreeuw van de duizenden fans op het concert in de Amerikaanse stad Seattle zorgde er zelfs voor dat seismografen een trillingen vaststelden met een magnitude van 2,3. De stad was dus letterlijk aan het trillen door enthousiaste fans van de zangeres, die momenteel de wereld rondgaat met haar Eras Tour. In de plaatselijke pers wordt het voorval omschreven als de ‘Swift Quake’. Er stonden in Seattle op twee achtereenvolgende dagen concerten gepland, en op beide dagen deed het fenomeen zich voor.

Seismoloog Jackie Caplan-Auerbach zegt dat Seattle in 2011 ook al iets dergelijks had meegemaakt. Toen begon de grond er te trillen na een touchdown tijdens een american football-wedstrijd van de Seattle Seahawks. De trillingen die de fans veroorzaakten werden, net als de Swift Quake, gemeten op een seismometer.

Klein detail: de seismograaf constateerde dat de beving van enkele dagen geleden nog een tikkeltje erger was dan die van twaalf jaar geleden, en ook veel beter te voelen was buiten het stadion.