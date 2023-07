Yanina Wickmayer houdt in tweede set gelijke tred met nummer één van de wereld, regen speelt stoorzender

Yanina Wickmayer (WTA-109) moet haar halve finale van het WTA-toernooi van Warschau (259.503 dollar) tegen ‘s werelds nummer een Iga Swiatek zondagochtend verder afwerken. De partij werd vandaag na 1 uur en 33 minuten wegens regen stopgezet. Swiatek won de eerste set met 6-1, in de tweede is het 5-5 gelijk.

Swiatek leek aanvankelijk naar een vlotte zege op weg op het gravel, in haar geboortestad. De eerste set trok de 22-jarige Poolse op een drafje naar zich toe en in de tweede liep ze tot 5-3 uit. Bij die stand redde Wickmayer twee matchballen, waarna ze op de opslag van Swiatek de stand in evenwicht trok. Dat bleek voldoende om haar toernooi met een dag te verlengen.

De winnares neemt het zondag op tegen de Duitse veterane Laura Siegemund (WTA-31). Die schakelde haar landgenote Tatjana Maria (WTA-65) met 5-7, 6-3 en 6-4 uit. De 35-jarige Siegemund gaat voor een derde WTA-titel, in 2016 won ze in Bastad, in 2017 in Stuttgart.

Swiatek hoopt voor een vijftiende WTA-titel te kunnen strijden, de vierde dit seizoen. Eerder dit jaar won ze Roland-Garros, haar vierde grandslamzege, en was ze de beste in Doha en Stuttgart. Wickmayer heeft vijf titels op haar palmares: in 2019 won ze in Oeiras en Linz, in 2010 in Auckland, in 2015 in Tokio en in 2016 in Washington.

Na haar eerste halve finale op een WTA-toernooi sinds haar comeback, komt Wickmayer opnieuw de top honderd van de wereld binnen. Als ze Swiatek niet weet te verrassen, wordt ze de nummer 93 van de wereld. Een finaleplaats levert haar de 82ste stek op, toernooiwinst de 63ste. Een twaalfde plaats, in het voorjaar van 2010, is haar hoogste notering.