Lommel SK houdt schietoefening tegen Jong PSV, contractverlenging De Busser nabij

De onderhandelingen van Lommel SK met Jari De Busser (23) voor een contractverlenging zitten in een afrondende fase. De doelman droeg zaterdag tegen Jong PSV de aanvoerdersband en pakte in de slotfase een strafschop.

Selectieheer Steve Bould gaf nieuwkomers Igor Vetokele, Lucas Schoofs, Karim Dermane en Dries Wouters een basisplaats. Groen-wit had na een hevige onweersbui geen enkele moeite meer met de Nederlandse tweedeklasser: 6-1. “We hadden een goede dag, want zowat elke kans vloog erin”, vertelde Bould achteraf. “Vooral op stilstaande fases zijn we sterk verbeterd, dus dat plezierde me.” Ook opvallend: bij Jong PSV zat de transfervrije Jorrit Hendrix (28) op de bank. Amar Fatah (knie) en Nikola Ivezic (hand) missen de competitiestart. Kolbeinn Thordarson (23) komt niet meer in actie en zwaait na vier jaar af. Nieuwkomer Jhon Banguera heeft een aanpassingsperiode nodig. Groen-wit speurt intussen naar buitenlandse vervanging voor Alonso Martinez. (svc)

LOMMEL SK: De Busser - Aguilar (75’ Tolinsson), Amankwah (75’ Wuytens), Wouters (75’ Neven), De Grand (75’ Nizet) - Schoofs (75’ Gordic), Dermane (46’ Santos), Granell (75’ Pierrot) - Talvitie (Mijovic), Vetokele (57’ Cauê), Vancsa (75’ Letsosa).JONG PSV: Schiks - El Meliani (63’ Rovers), Dagasan, Dams, Tytens - Geerts (63’ Houben), Nassoh, Van den Heuvel (73’ Uneken)- Simons (63’ Colyn), Van Duiven, Bars (63’ Abed).

DOELPUNTEN: 21’ Van Duiven 0-1, 35’ Vetokele 1-1, 37’ Granell 2-1 (Pen.), 39’ Vetokele 3-1, 51’ De Grand 4-1, 55’ Aguilar 5-1, 63’ Talvitie 6-1.STRAFSCHOPPEN: 37’ Granell (raak), 80’ Van Duiven (mis).

SCHEIDSRECHTER: Simon Bourdeaud’Hui

TOESCHOUWERS: 400(svc)