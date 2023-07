Nafi Thiam wint speerwerpen op BK atletiek, maar is vooral bezig met lichaam heel houden: “Afgelopen tien jaar niet altijd juiste keuzes gemaakt”

Aanvaardbaar, maar niet super. Zo mogen we de prestatie van Nafi Thiam op de eerste dag van het BK atletiek in Brugge noemen. Ze won het speerwerpen met 51m95. Na afloop had de tweevoudige olympische kampioene het vooral over de pijntjes die haar de laatste weken hinderden en hoe daarmee om te gaan. “Als mijn lichaam rust nodig heeft, dan is dat maar zo.”