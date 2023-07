VIDEO. De Tourmalet is niet voor iedereen afzien: Lucinda Brand waant zich op schlagerfestival tijdens beklimming

Voor Annemiek van Vleuten, die kraakte na een aanval van Vollering, of Charlotte Kool (DSM), die buiten de tijdslimiet finishte, was de in dikke miste gehulde Tourmalet een marteltuig, maar niet iedereen in de Tour de France Femmes zag zo hard af op de Pyreneeënreus. Lucinda Brand (Lidl-Trek) had geen klassement te verdedigen en moest niet vechten met de tijdslimiet. Toen schlagermuziek weerklonk, ging de Nederlandse helemaal los.