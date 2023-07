Stoffel Vandoorne veertiende in eerste GP van Londen, Jake Dennis pakt Formule E-titel

Stoffel Vandoorne (DS Penske) is als veertiende geëindigd tijdens de eerste ePrix van Londen. De Brit Jake Dennis (Avalanche-Andretti) kroonde zich met een tweede plaats tot nieuwe wereldkampioen in de Formule E.

De dagzege was in deze vijftiende en voorlaatste manche voor de Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar TCS-Racing). De 28-jarige Dennis werd tweede en verzekerde zich van de wereldtitel dankzij de opgave van de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy (Envision), tweede in het klassement.

Tijdens de wedstrijd moeste de safety car twee keer de baan op. Vijf ronden voor het einde werd zelfs de rode vlag uitgehaald nadat de Duitser René Rast (Neom McLaren) op het circuit stilviel. In de voorlaatste ronde raakten verschillende wagens betrokken bij een botsing en werd opnieuw de rode vlag bovengehaald.

Vandoorne, de uittredende wereldkampioen, vertrok vanuit achtste positie maar raakte uiteindelijk niet verder dan plaats 14.

Morgenavond (18u04) staat nog tweede ePrix in Londen op het programma. Eerst zijn er nog oefenritten (11u30) en kwalificaties (13u40).