Demi Vollering in het geel en op weg naar Tourwinst: “Ik heb hier vaak van gedroomd, het voelt goed om het geel nu echt te dragen”

Demi Vollering (26) mocht voor het eerst de gele trui aantrekken en pakt zonder ongelukken morgen de eindzege in de Tour de France Femmes, haar eerste eindzege in een grote ronde. De kopvrouw van SD Worx telt na haar ritoverwinning op de Tourmalet in het algemeen klassement 1’50” voorsprong op Niewiadoma en 2’28” op Annemiek van Vleuten. “

“Het is een geweldig gevoel”, zei Vollering. “Ik heb dit al vaak in mijn dromen gezien, maar het voelt goed om die gele trui nu in het echt te dragen. Als alles goed gaat, hoop ik de gele trui morgen te behouden.”

“Ik zal vol gas gaan in de tijdrit. Het is op zich een goeie training en het is met het oog op de toekomst interessant om te zien wat ik kan doen na een dag als vandaag.”

Marlen Reusser en Lotte Kopecky maakten een sterke indruk in de koninginnenrit, Kopecky finishte zelfs als zesde. “Marlen en Lotte hebben fantastisch werk geleverd. De hele ploeg is zo sterk en dat ze in mij geloven, betekent veel. Het zou fantastisch zijn mocht Marlen de tijdrit kunnen winnen, dan hebben we een goede Tour gereden. Het is een gekke week geweest voor ons.”

Vollering had nog een oproep voor Tourorganisator ASO. De Tour de France Femmes eindigt met een tijdrit in Pau, maar Vollering heeft zin in een feestje in Parijs.

“Het zou fijn zijn als de organisatie een podium voorziet op de Champs-Élysées zodat ook wij dames de Tourzege kunnen vieren in Parijs.”

Van Vleuten: “Ik groef mijn eigen graf”

Annemiek van Vleuten (40) kraakte op de Tourmalet en lijkt na zes opeenvolgende eindzeges in de grote rondes de scepter door te geven aan de 14 jaar jongere Demi Vollering. De wereldkampioene van Movistar ging strijdend ten onder: op de voorlaatste beklimming, de Col d’Aspin, viel ze nog zelf aan. “Achteraf bekeken heb ik daar misschien mijn eigen graf gegraven, maar ik ga altijd uit van eigen sterkte, dat is hoe ik koers”, zei ze.

“Het was ontzettend zwaar, ik heb er alles aan gedaan, maar ik had geen topdag”, zei een uitgeputte Annemiek van Vleuten voor de Sporza-microfoon op de top van de Tourmalet. “Maar zelfs met een topdag had ik Demi vandaag niet verslagen. Ik kan niet anders daar haar feliciteren, ze was van een ander niveau.”

“Die aanval op de Aspin? Ik dacht de koers daar hard te maken, normaal heb ik baat bij een zware koers, maar achteraf bekeken heb ik daar misschien mijn eigen graf gegraven. Ik heb geen spijt, het is hoe ik koers. Dat akkefietje met Demi in de afdaling? Ze had nog ploeggenotes achter zich, dus dan is het logisch dat ze niet wil meerijden.”

“Ik ben teleurgesteld, maar ik kan mezelf niets verwijten. Ik ben gewoon op een sterkere tegenstander gestoten. Als ik zes dagen had zitten slapen en daardoor tijd was verloren, dan zou ik daar slecht van zijn. Nu ben ik teleurgesteld, maar ik ga mezelf niet voor de kop slaan.”