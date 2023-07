Demi Vollering is de beste op de Tourmalet en pakt geel, beresterke Lotte Kopecky mag dromen van eindpodium

De Nederlandse Demi Vollering (26, SD Worx) heeft de zevende en voorlaatste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en neemt de gele trui over van Lotte Kopecky. Lang bleef het stil tussen de topfavorieten in de koninginnenrit, maar in de laatste 6 kilometer op de Tourmalet liet Vollering haar rivale Annemiek van Vleuten achter. Morgen weten we wie de eindzege binnenhaalt na een tijdrit van 22,6 kilometer in Pau, maar in principe wordt dat Demi Vollering. Het zou een machtsoverdracht betekenen, want de 40-jarige Van Vleuten won de voorbije zes grote rondes.