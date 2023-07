Demi Vollering is de beste op de Tourmalet en pakt geel, beresterke Lotte Kopecky mag dromen van eindpodium

De Nederlandse Demi Vollering (26, SD Worx) heeft de zevende en voorlaatste etappe van de Tour de France Femmes gewonnen en neemt de gele trui over van Lotte Kopecky, die verbaasde met een zesde plaats. Lang bleef het stil tussen de topfavorieten in de koninginnenrit, maar in de laatste 6 kilometer op de Tourmalet liet Vollering haar rivale Annemiek van Vleuten achter. In de slottijdrit van 22,6 kilometer in Pau kan Lotte Kopecky morgen op het eindpodium komen, ze heeft amper zeven seconden achterstand op derde Van Vleuten.

Vandaag brak de dag aan waar alle liefhebbers van het vrouwenwielrennen al maanden naar uit keken: de belangrijkste rit in de Tour de France Femmes met aankomst op de Tourmalet. Er zouden spierballen gerold worden en er zou gegooid worden met seconden tussen de twee favorieten: Vollering van SD-Worx en Van Vleuten van Movistar. Het zou de laatste dag zijn dat Kopecky in haar kanariegele koerspak kon rijden, maar het beloofde geen plezierritje te worden. De zevende rit ging over de Col d’Aspin en de Tourmalet. De Tour verloor met Longo Borghini van Lidl-Trek wel een podiumkandidate voor het eindklassement aan het begin van deze rit.

Val van Lippert

Nog in de geneutraliseerde zone kregen zowel Lotte Kopecky als Annemiek Van Vleuten te maken met mechanische pech. Geen probleem, want de koers zou wel wachten op de gele trui en de wereldkampioene. Na de officiële start was er op 81 kilometer van de aankomst een val van Liane Lippert, de ritwinnares van maandag. De teamgenote van Van Vleuten is een belangrijke pion voor Movistar, maar ze kon haar weg voortzetten met een pijnlijke grimas.

Stevige aanval van Van Vleuten op de Aspin

Movistar maakte tempo op de eerste beklimming, de Col d’Aspin. Ze wilden de koers hard maken en de pionnen van SD-Worx overboord gooien. Dat werkte, want naast Vollering konden enkel Kopecky en Reusser nog volgen. Ze putten daardoor ook wel hun eigen krachten uit waardoor Van Vleuten enkel nog maar Lippert mee had. Lippert zette zich nog even op kop en speelde springplank voor de aanval van Van Vleuten. Die kwam er op de flanken van de Aspin met nog 5 kilometer tot de top. Niewiadoma en Vollering sprongen meteen naar haar wiel, de rest moest passen door de pittige aanval van de wereldkampioene. Kopecky kon verrassend aanhaken bij de achtervolgende groep op iets minder dan een minuut.

© Getty Images

Als twee honden vechten om één been

Het trio ging samen de afdaling in van de Aspin. Wanneer twee honden vechten om één been, loopt de derde er mee heen, moest Niewiadoma gedacht hebben. Ze ging ervandoor op de afdaling en wat deden de favorieten? Vollering en Van Vleuten keken naar elkaar en deden niets. Behalve remmen, want ze gunden blijkbaar iedereen de overwinning behalve elkaar. Niewiadoma zette door want de kans van haar leven lag zomaar voor het grijpen.

Beresterke Kopecky

Het tempo ging eruit bij Van Vleuten en Vollering. Ze kwamen terug bij de achtervolgende groep, waar Kopecky en Reusser van SD-Worx nog zaten. Reusser zette zich als een echte motor vooraan in de groep en verklaarde de jacht op Niewiadoma als geopend. Ze kreeg het gat toe tot op 8 seconden, maar dan moest Reusser zich op de kant zetten en kreeg Niewiadoma weer een vrijgeleide. De beresterke Kopecky zat wel nog in het groepje met verder ook nog Labous en Moolman.

Solo van Vollering

Met nog vijf kilometer te gaan deed Vollering een gooi naar de overwinning. In eerste instantie kon Van Vleuten de aanval van haar landgenote volgen, maar de winnares van vorig jaar moest Vollering dan toch laten rijden. Vollering kon al snel ook Niewiadoma achter zich laten en maakte zich op voor een solo van 5 kilometer naar de mistige top van de Tourmalet. Van Vleuten kraakte en werd op meer dan twee minuten gereden. Niewiadoma hield goed stand als tweede en deed een goede zaak voor een podiumplaats in Pau. Een emotionele Vollering pakte mét geel gelakte nagels de overwinning op de Tourmalet. Ze nam ook de gele trui over van haar ploeggenote Kopecky, die een heel sterke wedstrijd reed en nog kans maakt op een podiumplaats.