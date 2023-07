VS denken dat Rusland zich wapens tracht te verschaffen in Noord-Korea

De Verenigde Staten denken dat de Russische minister van Defensie in Noord-Korea is om zich te verzekeren van de levering van wapens die Rusland nodig heeft voor de vastlopende invasie van Oekraïne, zo heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zaterdag gezegd.

Naar aanleiding van een zeldzaam bezoek van de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe aan Pyongyang zei Antony Blinken dat Rusland de ronde van zijn bondgenoten doet om zich van wapens te voorzien. “Ik betwijfel ten stelligste dat hij op vakantie is”, zei Blinken aan de Australische pers.

“We zien Rusland wanhopig naar steun zoeken, naar wapens overal waar het die kan vinden, om zijn agressie in Oekraïne voort te zetten”, aldus de minister. “We stellen het vast in Noord-Korea, we stellen het ook vast met Iran, dat talrijke drones aan Rusland leverde, die Rusland gebruikt om civiele infrastructuur te vernietigen en burgers te doden in Oekraïne.”

Tijdens zijn bezoek aan Noord-Korea had Sjojgoe volgens de staatsmedia van Noord-Korea een “vriendschappelijk” onderhoud met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un. Rusland, een historische bondgenoot van Noord-Korea, is een van de weinige landen waarmee Pyongyang vriendschappelijke relaties onderhoudt.