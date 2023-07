VIDEO. Mentale strijd bereikt ongezien kookpunt: Annemiek van Vleuten en Demi Vollering gaan in de remmen in afdaling Aspin

De strijd tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering in de Tour de France Femmes bereikte een kookpunt in de koninginnenrit. In de afdaling van de Col d’Aspin leverde dat een ongezien tafereel op: beide rensters die in de remmen gingen, op een bepaald moment kwam het bijna tot een surplace, terwijl Katarzyna Niewiadoma van hen wegreed. Pokerspel met hoge inzet.