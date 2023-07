Opvarenden beginnen nerveus te lachen wanneer alligator in boot probeert te kruipen: “Dat is erg eng!” — © Newsflare

Dat was flink schrikken voor Camille Lease en haar moeder. Tijdens een boottocht in Des Allemands, een plaats in Amerikaanse staat Louisiana, sprong plots een grote alligator uit het water die trachtte om op de boot te kruipen. Een akelig beeld, al kon een man gelukkig voorkomen dat het reptiel gevaarlijk zou uithalen.