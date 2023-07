In Vlierhof in de wijk Lindeman is ingebroken in een huis. De bewoner was met vakantie. Er waren braaksporen aan de ramen. Het hele huis werd overhoop gehaald. De buit is nog niet gekend.

Ook in de Opperstraat in Heusden werd ingebroken in een huis. Dat staat al twee jaar leeg. Er lag een steen in de gang maar vermoedelijk is niemand binnen geweest.