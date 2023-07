Auto in brand op Parelstrand in Lommel

Op vakantiedomein Parelstrand op de Luikersteenweg in Lommel is zaterdagochtend een auto in brand gevlogen. “De campinggasten hadden het vuur al grotendeels onder controle bij aankomst. Hierdoor werd erger vermeden want de auto stond op een paar meter voor een bungalow”, zegt brandweerofficier François Maes van brandweer Noord-Limburg. Het motorcompartiment vatte vuur. “De eigenaars waren rond 4.30 uur thuisgekomen en anderhalf uur later stond de auto in brand. We vermoeden een technisch defect.” De auto is totaal vernield.