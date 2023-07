Remco Evenpoel verbaast zichzelf in sprint tegen Pello Bilbao: “Dit geeft vertrouwen voor WK in Glasgow”

Eén week voor de WK-wegrit in Glasgow heeft Remco Evenepoel bewezen dat zijn voorbereiding prima is verlopen en dat hij er klaar voor is. De uittredende wereldkampioen reed op één renner na iedereen uit het wiel in de Clásica San Sebastián en die laatste, de nochtans niet trage Bask Pello Bilbao, klopte hij in de sprint. “Ik heb mezelf verbaasd met mijn sprint”, zei Evenepoel.