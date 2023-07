En in Polen scoort Tim Merlier voor Soudal-Quick Step, duidelijke sprintzege levert ook leiderstrui op

Terwijl ploegmakker Remco Evenepoel de Clásica San Sebastián won, scoorde Tim Merlier in Polen voor Soudal-Quick Step. In de openingsetappe was de 30-jarige Belgische sprinter na 183,7 kilometer met start en aankomst in Poznan de snelste van het peloton. De Nederlander Olav Kooij werd tweede, de Colombiaan Fernando Gaviria derde. Gerben Thijssen sprintte naar de tiende stek.