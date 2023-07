VIDEO. Als een raket: wereldkampioen Remco Evenepoel valt op 73 kilometer (!) van de finish aan in Clasica San Sebastian

Er stonden nog 73 kilometers op de teller in de Clasica San Sebastian, maar Remco Evenepoel - die bij de start ten val was gekomen - wacht niet graag in de koers. Hij viel, net als vorig jaar, aan op de Puerto de Erlaitz en sloeg meteen een gat. In de afdaling kwam de wereldkampioen zo bij de kopgroep met onder andere Nathan Van Hooydonck. Game on!