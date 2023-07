Amerika waarschuwt dat er een allergie voor rood vlees en zuivel in opmars is, die je krijgt na een tekenbeet. En nee, dat is geen broodjeaapverhaal: Vlaming Tom (51) liep het zelfs op in de Ardennen. “Toen ik onlangs zondigde met kaasfondue, lag ik erna een hele dag ziek op de zetel.”