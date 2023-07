Een onweerstaanbaar soldenkoopje? Tot hotels omgebouwde Britse zeeforten staan te koop voor halve prijs

Wie op zoek is naar een unieke immo-investering en enkele miljoenen op de bank heeft staan, zal misschien interesse hebben in een van de zeeforten voor de zuidkust van Engeland. De forten werden een tiental jaar geleden omgebouwd tot luxeresorts, maar zijn sinds de coronacrisis gesloten. Ze staan inmiddels al vijf jaar te koop, en nu voor halve prijs!

De Palmerston’s Forts heten de vier victoriaanse zeeforten die Groot-Brittannië in de 19de eeuw liet bouwen om het rijk (en meer bepaald de stad Portsmouth) te beschermen tegen de Franse zeemacht van Napoleon III. In 2009 werden drie ervan – Fort Horse Sand, Fort No Man’s Land en Fort Spitbank – opgekocht door Mike Clare, de oprichter van beddengigant Dreams. Hij liet twee van de forten omtoveren tot exclusieve luxehotels. Spitbank Fort opende zijn deuren voor hotelgasten in 2012, No Man’s Land Fort volgde in 2015.

Maar in 2018 besloot Clare zijn forten weer te verkopen. In het geval Fort Horse Sand lukte dat in 2021 ook, maar voor de hotels op Fort Spitbank en No Man’s Land is de interesse minder groot gebleken. Zijn oorspronkelijke vraagprijs toen 5 miljoen pond (5,8 miljoen euro). Wat zeker niet hielp was de coronacrisis die losbrak in 2020: de hotels moesten hun deuren weer sluiten en zijn sindsdien niet meer heropend.

Vier sterren

Sindsdien is de prijs van de forten al meermaals gedaald. Vandaag staat Fort Spitbank te koop voor voor 2,5 miljoen pond, de helft dus van de oorspronkelijke vraagprijs. Clare zelf betaalde er trouwens nog minder voor, maar scheurt er toch zijn broek aan: hij stak na zijn aankoop immers miljoenen in de renovatie ervan.

Fort No Man’s Land, dat op twee kilometer van het Isle of Wight ligt, is te koop voor 3 miljoen pond (3,5 miljoen euro), een daling van 2 miljoen pond tegenover 2018 dus. Voor die prijs krijg je een viersterrenhotel dat onderdak biedt aan maximaal 200 personen, met vijf bars, een restaurant, een spa, jacuzzi’s op het dak en zelfs een lasershootingzone. Op Spitbank vind je overigens dezelfde luxe, maar het hotel is iets kleinschaliger.

Brexit, corona en oorlog

Dat de hotels maar niet verkocht raken, ligt volgens Martin England van de hotelgroep Solent Forts aan een samenloop van omstandigheden. “We hebben veel interesse gehad, maar hebben het gewoon niet over de streep gekregen. We hadden de Brexit, daarna corona, toen een oorlog. Beleggers hielden zich dus in, maar ik denk dat de markt nu op het juiste moment komt”, is hij hoopvol.