Achter de wereldtop is het afzien voor de rensters in de Tour des Femmes: “Het is alsof we elke dag een voorjaarsklassieker rijden”

De dominantie van Vollering en Van Vleuten maakt de Tour de France Femmes dit jaar nog lastiger. De rensters in de achterhoede van het peloton vechten bijna dagelijks tegen de tijdslimiet. “Het is zwaar om door elke rit te komen, fysiek en mentaal,” aldus de Britse Josie Nelson, renster van Team Coop – Hitech Products.

Lotte Kopecky voert nog altijd het klassement aan in de Tour de France Femmes. Vandaag zal ze haar gele trui waarschijnlijk moeten afstaan in de loodzware rit met aankomst op de Tourmalet. Maar zal het haar ploeggenote Vollering of wereldkampioene Van Vleuten zijn die als eerste bovenkomt? Wel een zekerheid: het zal voor de meeste rensters in het peloton een dag van overleven worden.

Rode lantaarn

Marjolein van ’t Geloof van Human Powered Health staat momenteel laatste in het algemene klassement en zal het als liefhebster van vlakke wegen vandaag ook weer moeilijk hebben.

“Dat is best jammer. Ik begin mij een beetje de Kenny van Hummel van het vrouwenpeloton te voelen,” zegt de rode lantaarn van de Tour de France Femmes aan de Nederlandse krant ‘Trouw’. Van Hummel kon maar moeilijk de bergen over en werd in een Franse krant weleens ‘de slechtste klimmer in de Tour’ genoemd. “Ik zoek mijn eigen tempo. Soms in de staart van het peloton, soms daarachter,” gaat van ’t Geloof verder.

Elke dag een voorjaarsklassieker

Het is dus niet makkelijk voor sommige rensters om het strakke tempo in deze Tour te volgen. Ook Jeanne Korevaar van Liv Racing benadrukt de hardheid van de koers: “Het is alsof we elke dag een voorjaarsklassieker als de Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik rijden.” Het zal dus ook vandaag weer afzien worden voor deze vrouwen om binnen de tijd aan te komen op de top van de Tourmalet, want Vollering en Van Vleuten zullen alles geven om een gooi te doen naar de eindzege.