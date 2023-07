Buren rukken uit om groene held Jasper Philipsen hartelijk welkom te heten in Ham

In Oostham hebben de buren zaterdag Jasper Philipsen gefeliciteerd met een zijn krachttoer in de Tour de France. De winnaar van de groene trui ging vlot met iedereen op de foto in zijn fel versierde straat. “Eindelijk een leuk moment samen. Nu kan ik de buren bedanken voor de steun.”

Groene truien geschilderd op de straat, foto’s van een juichende Jasper, een cartoon, een groene fiets en nog veel meer. In Oostham zijn ze maar wat fier op hun sprintheld. Zaterdagmiddag was er tijd om met de buren en fans te klinken. “Hij is altijd een winnaar geweest. Altijd was er de drang om de beste te zijn. Als Japser niet kon winnen met een kaartspel dan waren plots zijn kaarten verdwenen. Wanneer iets niet lukte, gaf hij niet snel op. Jasper was al als kind een echte doorzetter. Misschien plukt hij daar nu wel de vruchten van”, glimlacht buurvrouw Mia Luyckx.

© Sven Dillen

Drukke week

Nadat Jasper vorige week in het groen pronkte op de Champs-Elysées kende de Hammenaar nauwelijks een vrij moment. “Het is redelijk druk geweest. Ik heb vier criteriums gereden. Vrijdag stond er voor het eerst geen op mijn programma, maar toen heb ik getraind voor het WK in Glasgow. Ik heb me wel kunnen bezig houden. Vandaag is het rustdag. Dan kan ik de buren bedanken voor de steun en de versieringen. Maandagavond na het criterium in Aalst kwam ik hier voor het eerst toe en was alles versierd. Heel leuk om te zien en heel leuk om nu een moment samen te zijn.”

© Sven Dillen

WK

Donderdag ruilt Jasper, Ham in voor Glasgow. Daar doet hij zondag een gooi naar de wereldtitel. “Met die ambitie vertrek ik naar daar. Het zal sowieso een moeilijke opdracht worden. De vorm is goed en ik zou die graag meepakken naar Schotland. Na het wereldkampioenschap krijg ik hopelijk de tijd om wat meer te rusten.” Of er na Glasgow een nieuw feestje, maar dan met een regenboogtrui in de plaats van een groene volgt in Oostham? “Waarschijnlijk dan wel, maar het zal sowieso heel lastig worden”, lacht Jasper Philipsen.