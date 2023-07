VIDEO. Terwijl winkelende Lionel Messi voor knotsgekke beelden zorgt, werkt Cristiano Ronaldo zijn frustratie uit op cameraman

De ene in de Amerikaanse MLS, de andere in de zandbak van de Saoudi Pro League. De wegen van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo lagen nooit eerder zo ver van elkaar. Maar het nieuws domineren, doen de twee wereldvoetballers nog steeds.

Messi maakte furore in zijn eerste paar wedstrijden voor Inter Miami, met onder andere een prachtige winning goal op vrije trap tegen Cruz Azul. De Argentijn is sowieso een super populair figuur, maar in Florida lijkt zijn populariteit ongekende hoogtes te bereiken.

Er stonden honderden voetbalfans op Messi te wachten toen die met zijn gezin een winkel verliet. De minimale bewaking die er was, kon de menigte niet echt onder controle houden.

Intussen liep het stroef voor Ronaldo en Al-Nassr in de Arab Club Champions Cup. De Portugees viel in de 62ste minuut in, maar kon niks forceren tegen Al-Shabab: 0-0. En dus was geboren winnaar Ronaldo alweer slechtgezind. Hij mompelde vanalles toen hij het veld verliet, deed vervolgens zijn beklag tegen de technische staf en gooide z’n waterflesje richting een cameraman.

