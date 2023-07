What’s in a name? Kogelstootster Nafy Thiam bezorgt België met scholierenrecord een eerste gouden medaille op EJOF in Maribor

Toen de vijftienjarige Thiam in de kwalificaties voorbij de zestien meter gooide, was al duidelijk dat ze om de medailles zou meestrijden. Maar in de finale deed ze er nog een stevig laagje bovenop. De bijna naamgenote én clubgenote van de tweevoudige olympische kampioene zevenkamp verbaasde iedereen met 17m44. Daarmee verpulvert ze het vier jaar oude Belgisch record U18 van Myrthe Van Der Borght, dat op 16m19 stond. Thiam komt in de Europese top 30 aller tijden U18.

Het zilver ging zaterdag naar de Griekse Maria Rafailidou met 16m25. Brons was met 16m22 voor de Finse Ella Mantyla.