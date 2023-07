Buschauffeur van De Lijn kritiek bij zwaar ongeval in Heers: geen passagiers op bus

Zaterdag kort na het middaguur is een buschauffeur van De Lijn zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Nieuwe Steenweg in Heers. Er zaten geen passagiers op de bus

© 112 Meldingen Limburg

Om een nog ongekende reden is de bus plots van de rijbaan afgeweken waarbij een boom werd omvergereden. Het slachtoffer, dat alleen in de bus zat, werd uit het voertuig geslingerd en kwam op de rijbaan terecht. Een mugteam met spoedarts waren ruim 45 minuten bezig waren met de reanimatie waarna het slachtoffer in kritieke toestand met spoed werd overgebracht naar het Jessa ziekenhuis in Hasselt.

© rr

De technische ploeg van de gemeente Heers kwamen ter plaatse om de boom van het wegdek op te ruimen. De Nieuwe Steenweg tussen Heers en Veulen zal tot 17 uur afgesloten blijven voor het verkeer.