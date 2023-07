IN BEELD. Max Verstappen pakt polepositie voor sprintrace na shootout die halfuur werd uitgesteld wegens regenval op Spa-Francorchamps

Het blijft maar water gieten in Spa-Francorchamps. Ook zaterdagochtend heeft het weer flink geregend op en rond het circuit. Het zorgt ervoor dat de start van de kwalificatie voor de sprintrace met ruim een half uur is vertraagd. Uiteindelijk kon de kwalificatie toch doorgaan, waarin Max Verstappen de polepositie voor de sprintrace veroverde.

De zogeheten Sprint Shootout zou om 12.00 uur beginnen, maar gaat nu om 12.35 uur van start. Er wordt dan gekwalificeerd om de startopstelling voor de sprintrace te bepalen. Die korte wedstrijd zou om 16.30 uur van start moeten gaan,maar wordt nu ook verplaatst naar 17.05 uur.

Vlak voor de geplande start van de sprintkwalificatie werd het droog op Spa-Francorchamps, waarna er hard werd gewerkt om het staande water van de baan te blazen. Met tractoren en vrachtwagens maakten ze het circuit zo toegankelijk mogelijk.

Met een halfuur vertraging ging de kwalificatie voor de sprintrace toch van start. Het werd een razend spannende sprint shootout waarin WK-leider en wereldkampioen Max Verstappen de polepositie voor de sprintrace veroverde. Verstappen was slechts elf duizendsten sneller dan Oscar Piastri van McLaren. Voor Piastri wordt het z’n eerste start ooit op de eerste rij.

Lance Stroll gokte dan weer verkeerd in SQ2 en vloog de muur in, waardoor de tweede sessie werd afgebroken. In de derde sessie pakte Verstappen dus de pole voor de sprintrace van 17.05 uur.

