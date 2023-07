Formule 1 in Francorchamps ligt stil door zware regenval, sessie start om 12.35 uur

Op het circuit van Francorchamps is de sprint shootout uitgesteld. De sessie had om 12 uur moeten beginnen, maar de regen maakte dat onmogelijk. Intussen is de lucht opgeklaard en wordt een start om 12.35 uur in het vooruitzicht gesteld.

Vrijdag klaarde de lucht nog net op tijd op, waardoor de kwalificaties op het enige droge moment van de dag konden doorgaan. Maar dat was de sprint shootout van zaterdag niet gegund. Het regende hevig boven de waterstad en op sommige plaatsen stroomde het water als een beek over de piste. In die omstandigheden neemt de FIA geen enkel risico meer. De wedstrijdleiding kreeg een maand geleden zware kritiek na de dood van Dilano van ’t Hoff, die verongelukte in een race die nooit herstart had mogen worden.

Intussen is het gestopt met regenen en wordt een start om 12.35 uur aangekondigd. Enkele coureurs staan al aan de uitgang van de pitlane om als eerste de baan op te rijden.

De sprint shootout is de kwalificatiesessie voor de sprintrace, die om 16.30 uur moet beginnen. Die kortere wedstrijd staat volledig los van de hoofdrace van zondag, waarvoor vrijdag al kwalificaties plaatsvonden.

In de voormiddag vond op Spa een wedstrijd om de Formule 3 plaats, maar die werd zo vaak geneutraliseerd door de safetycar, dat er geen punten worden toegekend. Door verschillende crashes waren immers geen twee opeenvolgende ronden geracet. (mc)