Zoektocht naar Céline Cremer hervat: gespecialiseerde speurhond moet Belgische toeriste in Australië terugvinden

De Australische politie is opnieuw op zoek naar de Belgische toeriste Céline Cremer. De 31-jarige vrouw verdween op 17 juni op het eiland Tasmanië en na enkele weken speuren, zette de politie op 10 juli de zoekactie stop. Op basis van een nieuw gsm-signaal wordt nu opnieuw naar haar gezocht met een hond die gespecialiseerd is in het terugvinden van lichamen.

De politie van Tasmanië meldt in een verklaring dat vorige week een nieuw signaal is opgepikt van de smartphone van Céline Cremer, waardoor de speurteams over een “bijkomend interessegebied” beschikken waar de toeriste – of op z’n minst haar lichaam – zich zou kunnen bevinden. “Deze week heeft de politie zoek- en reddingsacties uitgevoerd in het herziene interessegebied, maar er werden geen tekenen van Céline gevonden”, zei politie-inspecteur Anthea Maingay.

Speurhond Waggs tijdens een eerdere zoekoperatie. — © Tasmania Police

De politie van Tasmanië schakelt daarom een gespecialiseerde ‘lijkhond’, genaamd Waggs, in die overkomt uit de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. “We schakelen vandaag (zaterdag, red.) de hond in om het gebied verder te doorzoeken, en gaan morgen nog door”, aldus Maingay.

Céline Cremer werd voor het laatst gezien op 17 juni in Waratah, een stadje in het noordwesten van het eiland Tasmanië, op ongeveer tien kilometer van de Philosopher Falls-watervallen. Het voertuig van de vrouw stond zeker sinds 20 juni – de laatste dag waarop haar gsm een signaal gaf – op de parkeerplaats aan het startpunt van de wandelroute naar die watervallen. Ze was naar verluidt slechts uitgerust voor een lichte wandeling, en een onervaren wandelaarster. Op 21 juni werd ze als vermist opgegeven, nadat ze niet opdaagde voor de ferry waarvoor ze een ticket had.

De Australische politie schortte de zoektocht naar Céline Cremer op op 10 juli, maar is deze week een nieuwe zoekactie gestart. — © Tasmania Police

De Australische politie heeft wekenlang gezocht naar de Belgische toeriste. Het doorzocht het water aan de watervallen en maakte gebruik van onder meer zoekteams, specialisten in wildwater-reddingen, drones en helikopters. Maar tevergeefs: Céline kon niet worden teruggevonden. Gezien de barre weersomstandigheden en de koude vermoedt de politie dat Céline overleden is.