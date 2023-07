Moeder en dochter rijden door dikke rook en langs vlammen om te ontsnappen aan bosbranden op Sicilië

LEES OOK. Het moment waarop drone Italiaanse aanstichter van bosbrand op heterdaad betrapt

“We hadden niet gedacht dat de situatie te gevaarlijk was, omdat niets ons tegenhield om door te rijden”, vertelde Mariagrazia aan Storyful. Later merkten we dat de situatie er enkel maar erger op werd. Maar op dat punt konden we niet meer stoppen.” De moeder kon op koelbloedige wijze vermijden dat het voertuig in contact kwam met de vlammen. Een enorme opluchting voor de vrouw en haar dochter, die meteen in huilen uitbarstte toen het ergste achter de rug bleek.

Volgens officials hebben de bosbranden op het Italiaanse eiland al drie levens gekost. Volgens lokale media werden delen van de snelweg tijdelijk afgesloten vanwege de inferno, maar werd de rijbaan later die avond heropend.

(kmlo)