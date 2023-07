Remco Evenepoel komt met de schrik vrij in Clásica San Sebastián: titelverdediger komt in neutralisatiezone meteen ten val, gelukkig zonder erg

Tussen de officieuze en officiële start, ging Evenepoel al onderuit. Gelukkig zonder erg, want de organisatie meldde dat de wereldkampioen meteen weer op de fiets zat. Van grote schade lijkt momenteel dus geen sprake.

Gelukkig maar, want Evenepoel wil ter voorbereiding op het WK van volgende week wat graag z’n derde zege in San Sebastián boeken. “Als ik win, word ik gedeeld recordhouder met drie zeges (samen met Marino Lejarreta, nvdr.). Dat is een grote motivatie”, klonk het gisteren nog op zijn persconferentie.

“Ik voelde tijdens de verkenning dat de benen goed zijn. Vorig jaar reed ik in San Sebastian mijn beste tien minuten waarden ooit. Ik heb mij tijdens het verkennen even getest en alles was in orde. Ik zou eigenlijk nog iets beter moeten zijn dan vorig jaar, omdat het WK er volgende week al aankomt. Ik voel mij fris en mijn gewicht staat ook op punt.” Dat belooft dus voor straks.