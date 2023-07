Lotte Kopecky trekt in gele trui naar koninginnenetappe: “Dit wordt mijn laatste dag in geel, hopelijk kan Demi het straks afmaken”

Lotte Kopecky (Team SD Worx) start zaterdag in haar zesde dag in de gele leiderstrui van de Tour de France Femmes, de achtdaagse Ronde van Frankrijk voor vrouwen. “Ik ben heel trots dat ik zolang in het geel mocht rijden”, keek ze vooruit naar de koninginnenetappe naar de Col du Tourmalet, waarin ze zichzelf geen kans geeft om op kop te blijven in het klassement.

Na zes heuvelachtige etappes begint de Tour de France Femmes zaterdag aan een nieuw, beslissend tweeluik. Zaterdagnamiddag wordt de koninginnenetappe afgewerkt tussen Lannemezan en de top van de zeventien kilometer lange, mythische Col du Tourmalet, met onderweg ook nog de Col d’Aspin. Zondag wacht de 22,6 kilometer lange slottijdrit in Pau.

Kopecky begint als leidster van het algemene klassement met 53 seconden en meer voorsprong aan dat zware tweeluik, maar beseft zelf ook dat dat als niet-klimster ondanks haar hoogvorm wellicht niet zal volstaan voor een extra dag in het geel. “Dit wordt mijn laatste dag in de gele trui”, zegt ze stellig. “Ik ben heel trots dat ik zolang in het geel heb mogen rijden. Had je dat vooraf gezegd, dan had ik dat nooit geloofd. Ik heb ervan genoten. Dit is niet iets dat ieder jaar opnieuw gaat gebeuren.”

© Getty Images

Kopecky, die al zeker is van eindwinst in het puntenklassement, wil op weg naar de Tourmalet zolang mogelijk Demi Vollering bijstaan, de klassementsrenster bij SD Worx. “De Tour proberen te winnen, dat is het enige grote doel dat we vooraf hadden. Dat we met de ploeg nu toch al twee ritzeges hebben en al de hele Tour geel, dat zorgt ervoor dat het al een hele mooie ronde is geweest. Hopelijk heeft Demi vandaag de benen om het af te maken op de Tourmalet, en neemt ze zoveel voorsprong dat die stomme twintig seconden tijdstraf deze Tour niet gaan beslissen.”

De etappe naar de Tourmalet gaat pas om 16u15 van start. De aankomst van de eerste rensters wordt omstreeks 19u15 verwacht.