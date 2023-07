Cynthia Bolingo en Hanne Claes moeten op laatste nippertje forfait geven voor BK atletiek

“Uit voorzorg”, zegt Bam over de afzeggingen van haar twee pupillen. Bij Bolingo, die ingeschreven stond op de 200 meter, gaat het om een blokkade in de rug. Die is niet van grote ernst, want ze gaat volgende vrijdag gewoon van start in het Zwitserse Bern. Claes, die de 400 meter horden zou lopen waarop ze de nationale recordhoudster is, zit al enkele weken met een hardnekkige virale infectie aan de luchtwegen.

Trainingsmaatjes Bolingo en Claes zijn al geplaatst voor het WK atletiek eind augustus in Boedapest en kunnen het zich dus permitteren om de laatste kwalificatiekans aan zich voorbij te laten gaan.

Belgische ploeg bereidt WK voor met stage

De Belgische atletiekploeg gaat het WK in Boedapest voorbereiden met een stage in het Turkse Belek. Dat heeft topsportcoördinator Rutger Smith laten weten aan Belga.

Vorig jaar bereidde de Belgische atletiekploeg het WK in Eugene voor met een voorafgaande stage in de VS. Een van de redenen om toen een stage in te lassen, was de jetlag. Die is er in Boedapest natuurlijk niet, maar de stage is vorig jaar zo goed bevallen dat er nu opnieuw eentje wordt ingelast.

De Belgische ploeg vertrekt op 10 augustus naar Belek. Pas op 17 augustus reizen de atleten af naar Boedapest, waar op 18 augustus het WK van start gaat. Opvallend is dat de reistijd niet wordt ingekort door het WK in Turkije voor te bereiden, wel integendeel. Vanuit Belek is het bijna dubbel zo ver naar Boedapest als vanuit Brussel.