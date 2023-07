WK ZWEMMEN. Roos Vanotterdijk uitgeschakeld in reeksen 50m vrije slag

Roos Vanotterdijk is er zaterdag op de wereldkampioenschappen zwemmen in het Japanse Fukuoka niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van de 50 meter vrije slag.

Onze landgenote zette een tijd neer van 25.74, goed voor een 37ste tijd. Enkel de eerste 16 plaatsten zich voor de halve finale.

Vermeiren en Gaspard naar halve finales 50m schoolslag

Fleur Vermeiren en Florine Gaspard hebben zich zaterdag op de wereldkampioenschappen zwemmen in het Japanse Fukuoka geplaatst voor de halve finales van de 50 meter schoolslag.

Vermeiren eindigde in de reeksen op de 15de plaats in 30.73, Gaspard eindigde 16de in 30.75. De beste 16 gaan door naar de halve finales, die later op de dag gezwommen worden.

Gaspard zwemt in de eerste halve finale in baan 8, Vermeiren in de tweede halve finale ook in baan 8.