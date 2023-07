There’s no place like home. Twee jaar en negen maanden na zijn noodlottige laatste wedstrijd op Sclessin maakt Zinho Vanheusden (23) zich op voor zijn competitierentree voor Standard, zondag tegen STVV. “Bij elk stevig duel slaat mijn hart nog steeds een slag over, maar bij hem speelt dat duidelijk niet meer”, vertelt vader Johan.