Spaanse voetbalsters verlaten verblijfplaats WK omdat… het er ’s avonds “te saai” is

Bronnen melden aan ESPN dat de Spaanse ploeg stelt dat er vooral ’s avonds “niets te beleven valt.” Het Spaanse team verruilt Palmerston North volgens ESPN daarom zaterdag nog voor de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Alleen is het niet duidelijk of de Spaanse dames zich daar zomaar kunnen settelen. Zuid-Afrika en Zweden hebben hun basiskamp namelijk ook al in Wellington opgeslagen. ESPN meldt dat Spanje zich tijdens het WK voetbal eigenlijk ook in de hoofdstad wilde vestigen, maar de strijd om die locatie verloor van Zweden.

Palmerston North staat in Nieuw-Zeeland bekend als een van de betaalbaarste steden op het Noordereiland. Er wonen zo’n 90.000 mensen in de plaats die zo’n twee uur rijden ten noorden van Wellington ligt.

Spanje strijdt maandag in Wellington tegen Japan om de groepswinst in poule C.