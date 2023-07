In het natuurgebied Mechelse Heide in Maasmechelen is vrijdagavond een oud oorloogtuig tot ontploffing gebracht. Een wandelaar had er oude munitie gevonden. Daarop stelden de ontmijningsdienst DOVO en Natuur&Bos een perimeter. Vervolgens werd de munitie veilig tot ontploffing gebracht. Dit veroorzaakte wel een knal die mogelijk hoorbaar was in de buurt.