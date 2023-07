Een big fish, maar dan letterlijk: ex-wereldkampioen darts en ‘bullebak’ Adrian Lewis (38) toont trots kiekjes van nieuwe hobby en oogst lof: “Hij ziet er tien jaar jonger uit”

Drie maanden geleden borg tweevoudig wereldkampioen darts Adrian Lewis (38) zijn dartpijltjes op. De Engelsman ging op zoek naar een nieuwe hobby en vond die nu ook. En hij is er nog goed in ook. Op sociale media toont Lewis trots foto’s van zijn deelname aan het Sport Stars Fishing Championship. Het moet gezegd: de vangst is aardig mooi.

Sindskort probeert hij niet meer om een ‘big fish’ te gooien, maar vangt hij ze letterlijk. Tweevoudig wereldkampioen darts Adrian Lewis lijkt zichzelf helemaal opnieuw teruggevonden te hebben als visser. Op sociale media deelde de Engelsman vol trots enkele kiekjes van zijn nieuwe hobby en daar krijgt hij best wel veel lof voor. “Je ziet er tien jaar jonger uit, die pauze doet je zichtbaar goed”, “je lijkt in topvorm, kom maar snel terug” en “een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest, we missen jou”, klinkt het bij zijn aanhang, die hem toch graag terug ziet keren naar het dartscircuit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat dartscicruit verliet hij namelijk drie maanden geleden, toen kondigde Lewis aan dat hij voor onbepaalde tijd stopte met darten wegens privéproblemen. Ook de terugval van zijn carrière speelde daarin mee. Na 2016 gingen zijn resultaten in een dalende lijn en op de wereldranking zakte de Engelsman alsmaar meer weg. Het teken voor Lewis om er even uit te stappen. “Na meer dan twintig jaar in het profcircuit voel ik dat het tijd is voor een onderbreking”, aldus Lewis in april. “Ik wil iedereen alvast bedanken voor alle steun.” Of en wanneer hij effectief terugkeert, is voorlopig nog onbekend.