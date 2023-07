Verenigde Staten kondigen 345 miljoen dollar militaire hulp aan voor Taiwan

Er waren niet meteen details beschikbaar over de aard van de hulp. Het Witte Huis verwees in een korte verklaring naar “defensiematerieel” en “militaire training”. Een Amerikaanse functionaris die op voorwaarde van anonimiteit sprak, had eerder op de dag gesproken over bewakings- en verkenningssystemen, munitie en andere reserveonderdelen en apparatuur.

China beschouwt Taiwan als onderdeel van zijn grondgebied en protesteert systematisch als een land militaire hulp aan het eiland aankondigt.

De Verenigde Staten verkopen al jaren wapens aan Taiwan, maar de nieuwe hulp zal rechtstreeks uit bestaande Amerikaanse voorraden komen, zoals dat ook het geval is met Oekraïne sinds het begin van de oorlog in februari 2022.