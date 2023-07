Graag even uw aandacht voor volgend opsporingsbericht. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in het Dudenpark drie mannen spoorloos verdwenen. Ze droegen een witte outfit en luisteren naar de namen Diawara, Ashimeru en Arnstad. Boze fans zijn hen gaan zoeken, maar het middenveld van Anderlecht werd verzwolgen tegen Union. Dit RSCA heeft echt meer creativiteit nodig in het hart van de ploeg.