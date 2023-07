Noord-Atlantische Oceaan verbreekt warmterecord

De watertemperatuur van de Noord-Atlantische Oceaan heeft woensdag een dagrecord bereikt. Dat blijkt vrijdag uit voorlopige data van NOAA, de Amerikaanse instantie voor meteorologie en oceanografie. NOAA begon de metingen begin jaren tachtig. Volgens NOAA-wetenschapper Xungang Yin bedroeg de gemiddelde temperatuur van het wateroppervlak in de Noord-Atlantische Oceaan 24,9 graden op 26 juli.

Het belangrijkste maritieme onderzoekscentrum van Spanje meldde dinsdag nog dat een dag eerder de hoogste dagtemperatuur ooit gemeten werd van het water van de Middellandse Zee. “Een nieuw record voor de periode 1982-2023 is gebroken voor de dagelijkse mediane zeeoppervlaktetemperatuur in de Middellandse Zee, met 28,71 graden Celsius”, zegden onderzoekers van het Instituut voor Mariene Wetenschappen (ICM) in Barcelona, die satellietgegevens van de Europese klimaatdienst Copernicus analyseerden.