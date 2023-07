The Magnificent 7: Union klopt inspiratieloos Anderlecht voor de zevende keer op rij en begint met belangrijke zege aan competitie

Een nieuw seizoen, niets veranderd. Anderlecht verloor opnieuw van Union en dat voor de zevende keer op rij. Dat is verdorie een evenaring van het negatieve record. Deze 2-0 nederlaag zorgt direct voor een fikse domper bij RSCA, want het felgewijzigde Union domineerde en legde direct alle kwetsbaarheden van een zwak paars-wit bloot: geen kansen, geen creativiteit. Volgende week komt Antwerp.

What a feeling. Wij hadden voor de eerste match van dit nieuwe seizoen het gevoel dat we naar een vernissage trokken, de opening van een kunstgalerie. Union-Anderlecht is een pittige derby, maar ook een match met een artistiek en historisch kantje. Het decor van het Joseph Mariënstadion met de ondergaande zon tussen de bomen, het gezang van de eigenzinnige thuisaanhang,… Dat alles maakte het af. Wat kan voetbal mooi zijn. We hadden beter ons kostuum aangetrokken.

Anderlecht-coach Brian Riemer had dat alvast gedaan. Een grijs pak waarvan het jasje al snel in de dug-out verdween. Iedereen bij RSCA hoopte op een feestelijk ouverture van deze voetbaljaargang na de elfde plaats van vorig seizoen. De Deense coach stuurde dan ook dezelfde elf het veld op die vorige zaterdag met 3-0 hadden gewonnen in de galamatch tegen Ajax. Een nieuwkomer als Justin Lonwijk zat nog in de tribune van het volgelopen stadion.

Welkom in België, Kasper

Het goede gevoel dat paars-wit had overgehouden aan zijn dikke transferweek en het overbluffen van de Ajacieden verdween evenwel héél erg snel. Zoals voorspeld was Union alles wat Ajax niet was. Trainer Alexander Blessin was niet opgekleed, maar droeg zijn pet en zijn trainingspak en zo wilde de Duitser ook dat zijn ploeg zou spelen: met bloed, zweet en tranen. Terwijl Ajax de tegenstander ruimte gaf om te voetballen, wurgden de Unionisten het middenveld. Een dribbelaar als Lazare begon op de bank. Blessin koos slechts voor één spits, maar liet zijn team massaal druk zetten. What’s new?

Voor de rust had dat zomaar kunnen leiden tot een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. Eerst stopte Maxime Dupé een poging van Lapoussin, daarna knalde Nieuwkoop op de paal na een heuse ziekenhuisbal van Ashimeru en ook een kopbal van Eckert strandde op de lat. Ai, Ai, Anderlecht. De bezoekers konden in de eerste 25 minuten maar 15 offensieve passes geven en hadden maar 36 procent balbezit. Dat kon niet blijven duren. Toen doelman Anthony Moris een lange bal speelde, pikte Lapoussin die op en zijn voorzet werd door Eckert tegen de touwen gewerkt: 1-0.

© BELGA

Eerlijk gezegd: alle zwakke punten van Anderlecht werden meteen blootgelegd. Als het trio Diawara-Ashimeru-Arnstad zwaar onder druk gezet wordt, missen ze de creativiteit om hier onder uit te voetballen. Rechtsback Patris rukt vaak heel hoog op, maar is kwetsbaar in zijn rug zoals bleek bij de tegengoal. Blessin had zijn les héél goed voorbereid om Riemer te pakken. De Deense T1 werd er nerveus van en pakte zelf een gele kaart voor protest.

Van Union werd gezegd dat ze nog in volle opbouw waren na het vertrek van al die sterkhouders, maar deze ploeg stond er wel. Het trauma van de verloren titel in de slotminuten leek ook al verteerd. RUSG voetbalde alsof er gewoon niets veranderd was. Zouden ze de grote rivaal dan echt voor de zevende keer op rij kloppen? Oh la la. Anderlecht raakte gewoonweg niet voorin. Kasper Dolberg stond daar op een eiland en toonde zich geen type Slimani die worstelde met zijn tegenstander. Toen hij toch eens doorbrak haalde Christian Burgess hem botweg onderuit om de eerste gele kaart van het seizoen te pakken. Burgess mag dan wel een veganist zijn, in het weekend eet die vlees, hoor. Welkom in België, Kasper.

© BELGA

Het blijft tennis

Het tij zou moeten gekeerd worden na de rust. Dan zou de hardste voorbereiding ooit zijn vruchten afwerpen, toch? Helaas voor Anderlecht bleven de kansen uit. Moesten we al opschrikken van een voorzet die Moris plukte voor de neus van Dolberg? Tja. Brian Riemer gooide met Killian Sardella en Theo Leoni twee jonkies in de strijd, maar dat zijn geen types die een match doen kantelen. De beste mogelijkheid was nog een bal die pardoes voor Dolbergs voeten viel en in de slotfase scoorde Union nog de 2-0 via een (omstreden?) penalty van Puertas.

Het wordt misschien tijd om het Dudenpark om te dopen tot Wimbledon, want dit blijft een tennismatch. Nadat Union de eerste set won met 6-0, knokte het zich nu naar 1-0 in de tweede set. Het is van de jaren 90 geleden dat Anderlecht nog eens zeven keer op rij verloor van eenzelfde tegenstander en dat was toen Club Brugge. Union blijft nu dat zwarte beest die voor een evenaring van het record zorgde. Zijn die geel-blauwen toch weer een top vier-ploeg? Aan de paars-witte kant rijst dan weer de levensgrote vraag of aanwinsten als Lonwijk en Vazquez dit gebrek aan inspiratie zullen kunnen oplossen. Er lijkt meer nodig in het hart van de ploeg.

Volgende week komt Antwerp al op bezoek in het Lotto Park en het seizoen starten met een problematische 0 op 6 is niet bepaald ingecalculeerd bij Anderlecht. Loert er dan al een crisisje? Op de tribunes in het Joseph Mariënstadion begon een groepje RSCA-fans alleszins al amok te maken. Dat laatste tafereel paste niet echt bij de vernissage die we voor ogen hadden.