‘Thuis’-acteurs Lynn Van den Broeck en Mathias Vergels verloofd: “Hij heeft dan ja gezegd, hé”

“Hij heeft dan “ja” gezegd h️é”, zegt Van den Broeck op Instagram. “Waar, wanneer, hoe of wat houden we voor onszelf. Maar dat we het van de daken willen schreeuwen en voor elkaar kiezen, dat staat vast.”

Vergels was in het verleden getrouwd met Julie Houtman, zij scheidden in 2020. Hun zoontje is vijf jaar oud. Sinds 2021 vormt Vergels een koppel met zijn ‘Thuis’-collega Van den Broeck.