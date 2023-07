Drake kocht ring van Tupac voor meer dan 1 miljoen dollar

De Canadese rapper Drake is de nieuwe eigenaar van een ring van de in 1996 gestorven Amerikaanse rapper Tupac Shakur. De ring werd eerder deze week geveild voor 1,016 miljoen dollar (ongeveer 900.000 euro), maar de koper was tot nog toe onbekend.

De kroonvormige ring met goud, diamanten en robijnen was door het veilinghuis vooraf geschat op zowat 300.000 dollar. Het uiteindelijk bereikte bedrag was het hoogste dat ooit betaald werd voor hiphopmemorabilia.

Shakur was een van de meest succesvolle rapartiesten van de jaren negentig. In 1996 werd hij onder onduidelijke omstandigheden in Las Vegas op straat doodgeschoten. Destijds heerste er rivaliteit tussen concurrerende rappers van de Amerikaanse oost- en westkust.

Drake toonde vrijdag een beeld van de ring op zijn socialemediakanalen. Het veilinghuis bevestigde daarop dat hij de nieuwe eigenaar is.