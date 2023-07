Tumult in het Anderlecht-vak: gemoederen lopen al hoog op tijdens eerste competitieduel tegen Union

Bij Anderlecht kunnen ze niet tevreden terugblikken op de eerste helft. In het uitvak leidden de eerste 45 minuten dan ook tot heel wat gemor. In het slot van de eerste helft kwam het bij de Anderlecht-supporters zelfs tot een opstootje tussen de eigen fans. De aanwezige stewards konden het brandje al bij al snel blussen.

Union trekt met een 1-0 voorsprong de rust in en daar mag Anderlecht zeker niet om klagen. De Unionisten troffen twee keer het kader via Nieuwkoop en Eckert. Die laatste wist vlak daarvoor wel zijn eerste voor zijn nieuwe club te maken. Anderlecht kon daar bijzonder weinig tegenover zetten. Een trap van Dreyer na een afgeweken vrije trap is het enige gevaar dat paars-wit wist te creëren.

Union won zijn laatste zes confrontaties tegen de buren uit Anderlecht. Kunnen de Unionisten ook vandaag weer de volle buit pakken tegen hun stadsgenoten?