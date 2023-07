RWDM-eigenaar John Textor neemt geen blad voor de mond: “Vincent Euvrard verdient het om op het hoogste niveau te coachen, maar wij hadden betere opties”

Nog voor het nieuwe seizoen goed en wel is begonnen, heerst er al chaos bij kersvers promovendus RWDM. Eigenaar John Textor (57) gaat genadeloos tekeer. In een interview met ‘The Athletic’ blikt hij terug op het voorbije halfjaar.

Het is opmerkelijk: je coach ontslaan wanneer hij de ploeg kampioen heeft gemaakt en naar de hoogste voetbalklasse heeft geloodst. Toch is dat het lot geworden van Vincent Euvrard. Op 13 mei promoveerde RWDM naar 1A en op 24 juli mocht de T1 zijn koffers pakken. Wervelwind John Textor legt uit: “Vincent is heel capabel en verdient het om op het hoogste niveau te coachen, maar wij hadden betere opties. Het team moet getraind worden in de context van een globale samenwerking.” Misschien kan u het hieruit al afleiden, Textor leidt een multiclub-project, waar onder meer Olympique Lyon deel van uitmaakt. En dat is belangrijk om te beseffen volgens de Amerikaanse zakenman. Wie daar niet aan wil meewerken, wordt aan de kant geschoven.

Textor met Euvrard na de gewonnen titel in 1B. — © BELGA

Ook voormalig voorzitter Thierry Dailly moest eraan geloven in het interview van Textor aan ‘The Athletic’. “We hebben 80% van zijn aandelen gekocht”, verklaart de Amerikaan. “We tekenden een overeenkomst die mij de controle gaf over voetbalgerelateerde kwesties. Maar eens het officieel werd, kwam het voor hem hard binnen. Voor zulke mensen is hun club hun identiteit. Ze genieten ervan om in Brussel rond te lopen en ‘meneer de president’ genoemd worden.”

Ook de voetbalcultuur in België staat Textor duidelijk niet erg aan. “Je krijgt hier constant te horen ‘Wat ken jij nu van Belgisch voetbal?’. Dat was een probleem bij de vorige eigenaars, maar ook bij onze sportieve staf, die we onlangs aan de deur hebben gezet.”

Financiële problemen in het Belgische voetbal

Textor was ook heel transparant over de reden waarom hij Dailly aan de deur had gezet. “Er zijn veel financiële moeilijkheden in België. We investeerden in een onderneming zonder controle te hebben over de rekeningen. En uiteindelijk hebben we hem (Thierry Dailly) ontslagen omdat er geld uit de clubkas verdween. Ik ben pas sinds enkele weken de beheerder van de rekeningen”, aldus Textor.

Na het ontslag van Dailly bleken er ook nog problemen te zijn met een laattijdige betaling aan KV Oostende voor de transfer van Mickael Biron. Maar daar heeft de eigenaar van RWDM een duidelijke uitleg voor. “Normaal gezien stappen clubs niet meteen naar de federatie als je achttien dagen te laat bent met een betaling. Bij KVO was dat wel het geval. Maar ondertussen hebben we betaald en is alles op een maand tijd in orde gebracht.”

Zaterdag maakt RWDM zijn officiële rentree in de hoogste voetbalklasse in eigen huis tegen Genk. De aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen was alvast gerust turbulent te noemen voor de Brusselaars. Kunnen de mannen van nieuwe coach Claudio Caçapa voor een stunt zorgen?