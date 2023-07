Nieuwe stresstest: Europese banken goed bestand tegen crisissituatie

De zeventig onderzochte banken vertegenwoordigen samen zowat drie kwart van de spaartegoeden in de Europese Unie. In het ernstige crisisscenario dat door EBA was uitgetekend, zouden die Europese banken samen maar liefst 496 miljard euro zien verdampen. Toch blijven ze ook in dat geval over voldoende kapitaal beschikken om de economie te ondersteunen, zegt de bankautoriteit.

De Tier1, de kernkapitaalratio, van de banken zou dalen van 15 procent eind 2022 tot 10,4 procent eind 2025. Met een gemiddelde daling van 4,59 procentpunt presteren de banken beter dan bij de stresstest van twee jaar geleden, toen de kernkapitaalratio met gemiddeld 4,85 procentpunt afnam.

Nochtans was de gesimuleerde economische neergang groter dan bij de test in 2021. Dat de banken globaal toch beter scoren, wordt door de EBA verklaard door de hogere winsten van de banken en de hogere kwaliteit van de activa bij de start van de test, begin dit jaar.

Voldoende gekapitaliseerd

Voor België werden zowel KBC als Belfius door EBA onder de loep genomen. Beide banken blijken voldoende gekapitaliseerd te blijven. Bij KBC zou de kernkapitaalratio tegen eind 2025 met 3,86 procentpunt dalen tot 11,4 procent. Bij Belfius gaat het dan om een daling met 4,12 procentpunt tot 12,1 procent.

De twee onderzochte Belgische banken scoren daarmee iets beter dan het gemiddelde, onderstreept de Nationale Bank van België in een reactie. “Dit is een welkome ontwikkeling op een moment dat de operationele omgeving van de financiële sector, die met name wordt gekenmerkt door een rentestijging en een toenemende digitalisering, nog steeds aanzienlijke structurele uitdagingen en onzekerheden inhoudt voor de sector en zijn toekomstige winstgevendheid”, klinkt het.

Ook KBC is tevreden over het resultaat. “Uit de resultaten blijkt ook dat we sterke fundamenten hebben”, zegt Johan Thijs, de CEO van KBC Groep in een persbericht. “Dat geeft ons ruimte om de gemeenschappen en de economische omgeving waarin we actief zijn te blijven ondersteunen.”

“Dit resultaat bevestigt opnieuw duidelijk de grote veerkracht van Belfius in geval van tegenslagen”, reageert ook de tweede bank. Hoewel de oefening van dit jaar volgens hen de strengste was sinds het ontstaan van deze stresstests. “Want zelfs in de meest ongunstige hypothetische stresssituaties slaagt Belfius erin een zekere dividenduitkering aan te houden.”