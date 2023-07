Juventus voor één seizoen uitgesloten van Europees voetbal. Oude Dame krijgt van UEFA ook fikse geldboete onder de neus geschoven

Het breken van de Financial Fair Play-regels heeft zware gevolgen voor Juventus. De Italiaanse recordkampioen wordt voor één seizoen uitgesloten van Europees voetbal en moet aan de UEFA een boete van zo’n twintig miljoen euro betalen. In Turijn lijken ze het niet te leren.

Het liep afgelopen seizoen stroef bij de Oude Dame. Juventus werd bestraft met een puntenaftrek en eindigde zo op de zevende plaats in de Serie A. Normaal gesproken zou het door dit resultaat komende campagne uitkomen in de Conference League, maar dat ‘feestje’ gaat niet door. De UEFA heeft Juve voor komend seizoen namelijk uitgesloten van Europees voetbal. Daardoor zal Fiorentina, de achtste in de Italiaanse competitie en tevens verliezend finalist van de vorige Conference League-finale, hun plaats innemen. Daarbovenop moet de club ook nog eens een boete van twintig miljoen euro betalen aan de Europese voetbalbond, waarvan de helft voorwaardelijk is.

Sinds december wordt Juventus door de UEFA onderzocht voor “het schenden van het regelgevend kader”. De Italiaanse recordkampioen zou gesjoemeld hebben met het inschrijven van spelers tussen 2019 en 2021. De club reageerde vrijdagavond meteen nadat het nieuws bekendgemaakt werd. “We vinden de beslissing van de UEFA jammer, maar gaan niet in beroep”, klonk het in Turijn. “We focussen ons op komend seizoen. Op het veld en niet in de rechtszaal.” Ondanks dat het bestuur van Juve het jammer lijkt te vinden niet in de Conference League te mogen aantreden, ligt de club er volgens Italiaanse media niet ²bepaald wakker van. De competitie lijkt niet prestigieus genoeg voor de Oude Dame.

De last van Europees voetbal

Maar dat is niet alles. Er doen ook nog geruchten de ronde dat Juve zelf bij de UEFA aangedrongen zou hebben voor de straf. Zonder Conference League-wedstrijden zou de Oude Dame alle pijlen kunnen richten op de binnenlandse competitie om weer mee te doen voor de landstitel en dus ook de Champions League-plaatsen. De 2024-25 editie van het kampioenenbal zou de lucratiefste in de geschiedenis van het toernooi worden en daar wilt de club uit Turijn natuurlijk mee van profiteren.