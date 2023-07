Hasselt

Op 1 oktober zullen duizenden badeendjes dobberen in de Hasseltse kanaalkom. Met deze ‘duck parade’ willen Een Hart voor Limburg en Quartier Bleu geld inzamelen voor kinderen die opgroeien in armoede en kwetsbaarheid. Maar er is nog veel meer: eendenkunst, een eendenwereldrecordpoging en een eendenparade.