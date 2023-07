46 kleine hondjes weggehaald bij broodfokker in Rijkhoven: dierenasielen trekken aan alarmbel

Bij een broodfokker in Rijkhoven zijn 46 hondjes weggehaald. De pomeriaantjes en chihuahua’s werden verdeeld over de dierenasielen van Genk en Sint-Truiden. Daar trekken ze intussen aan de alarmbel.

De betreffende broodfokker had de voorbij tijd al meermaals bezoek gehad van de inspecteurs van de dienst dierenwelzijn. Omdat er duidelijk geen beweging kwam in de zaak kwam, stapte de inspecteur woensdag, op vraag van het parket en bijgestaan door de politie, met een visitatiebevel van de politierechter naar Rijkhoven om de honden daar weg te halen. Omdat alle Limburgse dierenasielen met plaatsgebrek te kampen hebben, werden de 46 hondjes over twee asielen verdeeld, 17 in Sint-Truiden en 29 in Genk.

(lees verder onder de foto)

Het gaat over chihuahua’s en pomeriaantjes van alle leeftijden die werden weggehaald. — © Tom Palmaers

An Fransen van het dierenasiel in Genk: “Dit zijn onwerkelijke toestanden. Het is alsof op één dag een ziekenhuis van 100 bedden dat volledig bezet is bijkomend dertig slachtoffers van een ongeval moet opvangen, huisvesten en verzorgen. Een aantal hondjes kon naar gastgezinnen. Maar ook onze bureaus, de personeelskamer, de dierenartskamer, de ontmoetingskamer, alles zit vol met hondjes nu. Organisatorisch komt daar ook veel bij kijken. We kunnen nu alle helpende handen gebruiken.”

Hartoperaties

Het aantal inbeslagnames blijft ondertussen stijgen, bevestigt het departement Dierenwelzijn. In 2021 waren er nog 609 inbeslagnames, in 2022 788. Het aantal dieren dat werd weggehaald bij zijn eigenaar steeg van zo’n 6.500 naar 6.800. Dat heeft grote gevolgen voor de toch al overvolle asielen. En dan wordt het financiële luik nog buiten beschouwing gelaten. “De kosten van de inbeslagnames worden voor een groot deel op de asielen afgewenteld. En dat moet veranderen. Begin dit jaar hebben we bij een van de vorige inbeslagnames in totaal 4.000 euro betaalt voor een openhartoperatie bij drie pups. Niks werd terugbetaald. Ook deze hondjes moeten allemaal naar de dierenarts, sommige hebben een operatie nodig. Allemaal een was- en kapbeurt bij de kapper want fraai zagen de hondjes er niet uit. Oké, veel van die mensen werken op vrijwillige basis. Maar dan nog. Dit wordt onbetaalbaar voor ons. Er zijn meer fondsen nodig.”

Momenteel krijgt een asiel 10 euro per dag voor een in beslag genomen hond. “Maar wij maken veel meer kosten. En dat zonder te weten of de honden uiteindelijk aan ons worden toegewezen.”

Nieuw asiel

Met deze inbeslagname is nog maar eens duidelijk geworden dat Genk nood heeft aan een groter asiel. De plannen voor een nieuw complex zijn er, maar door financiële beperkingen blijft de capaciteit hetzelfde. “Terwijl de nood aan een grotere opvangcapaciteit hoog is. Maar voor mij mag die bouw starten. Daarnaast zou er ook in de wetgeving iets moeten veranderen waardoor inbeslagnames zoals nu stoppen. Straf broodfok daadkrachtig en laat hun opdraaien voor de door hen veroorzaakte kosten. Het kan toch niet dat wij dat moeten blijven betalen.”

Adoptie

Het is nu aan dierenwelzijn om te beslissen of de inbeslag genomen hondjes al dan niet aan het asiel worden toegewezen. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog. Als dat gebeurt, zal er voor al die hondjes een nieuwe thuis worden gezocht. “Maar daar is op dit moment nog geen sprake van. Wanneer de hondjes ter adoptie worden aangeboden, zullen we dat bekendmaken op de site. Via die weg zal het nieuws de wereld in gaan.”