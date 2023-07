Troostprijs voor Lotte Kopecky na gemiste ritwinst: Belgische kampioene verzekert zich mathematisch van groene trui in Tour de France Femmes

Kopecky staat in het puntenklassement van de Tour de France Femmes 69 punten voor op Ashleigh Moolman (AG Insurance-Soudal-Quickstep) en er zijn er de laatste twee dagen nog maar 65 te verdienen. Ze zal de groene trui, die ze in de eerste etappe in de wacht sleepte maar nog niet kon dragen, dus niet meer moeten afgeven. Waarschijnlijk draagt ze hem in de tijdrit zondag. Tenzij ze na de koninginnenrit morgen op de Tourmalet het geel zou houden, maar die kans is zo goed als uitgesloten. Van in het begin van de Tour de France Femmes benadrukt Kopecky dat het groen voor haar geen doel is. De gele trui voor Demi Vollering is het grote doel van SD Worx. En Kopecky wilde met ploeggenote Lorena Wiebes ook niet in concurrentie gaan. Toen Wiebes donderdag na maagproblemen niet meer startte, veranderde de situatie. Kopecky is blij met de puntentrui. “Als je aan het eind van je carrière kunt zeggen: ik heb de groene trui gewonnen in de Tour de France, is dat fantastisch.”

De Belgische geletruidraagster baalde vrijdag wel om alweer een gemiste etappe. De verwachte massasprint in Blagnac kwam er net niet, omdat alweer een ontsnapping niet gegrepen werd. De Deense Emma Norsgaard (Team Movistar) pakte de ritzege.

Morgen zal Kopecky in dienst rijden van haar ploeggenote Demi Vollering. “We gaan haar zo lang als mogelijk helpen. Ik hoop dat Demi de benen zal hebben om het af te maken, zodat die stomme twintig seconden (strafseconden die Vollering in de vijfde etappe kreeg, red) ons de eindzege niet kosten.”

